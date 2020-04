Es algo mas que crisis economica: es la agonía del petrodólar

Hemos oído tantas veces que el sistema va a estallar que cuando está estallando no lo vemos, no reconocemos sus hechos.

Las dos crisis de las “tecnológicas” de la década de los 90, pusieron en evidencia el eminente colapso del dólar. El milenio se estrenaba con grandes estudios y debates sobre la insostenibilidad del petrodólar.

La crisis de 2008 fue la crisis de un sistema financiero basado en dicha moneda que no daba más de sí, su burbuja se pinchaba y en vez de aprovechar y poner en marcha un nuevo sistema financiero multipolar, se parcheó el gran pinchazo y se inyectaron cantidades ingentes de dinero público, que han sido quitadas de los presupuestos sociales y que seguimos pagando con los intereses de una deuda pública creciente, y por el adelgazamiento del gasto social (en Euskadi desde 2008-2017 han disminuido el 11% de las camas hospitalarias), mientras tanto el Gobierno español en 2018 se gastó AL DIA 54,66 millones de € en Defensa, el coste de unos NUEVE hospitales medios equipados.

Hemos oído tantas veces que el sistema va a estallar que cuando está estallando no lo vemos, no reconocemos sus hechos. Aunque es cierto que nos lo ocultan con el COVID-19, con la inoculación de miedo permanente y con el ejercito en la calle y en los partes diarios, por si acaso tomásemos consciencia de lo que el estallido realmente significa. Nos han creado tantas realidades virtuales, que cuando la realidad más cruda está aquí, no somos capaces de verla.

UN RESUMEN DESDE EL PRINCIPIO ¿QUÉ ES EL PETRODOLAR?

Al final de la Segunda Guerra Mundial, EEUU se autoproclamaba potencia mundial y en julio de 1944 con los acuerdos de Bretton Woods establece un nuevo orden económico mundial basado en el dólar, USD, y del que era garante el FMI (que nació en esta conferencia). Las monedas quedaban sujetas al patrón oro a una tasa fija y aprovechando sus vastas reservas de oro y su posición después de la guerra, el USD se convirtió en la moneda de reserva a nivel mundial (una media de las dos terceras partes de las reservas de todos los Bancos Centrales estaban en USD, a inicios de 1970)

En 1971, debilitado por las guerras en Asia (Corea, Vietnam..), Nixon rompió con la paridad oro, y dio libremente a la máquina de hacer dólares. Ante la contestación de Francia, Alemania y otros países respondió con algo sin precedentes, el acuerdo bilateral Arabia Saudi-EEUU, por el que a cambio de protección militar, Arabia Saudí se comprometía a vender todo su petróleo solamente en dólares, ningún país podía pagar con su propia moneda. Alemania por ejemplo, debía de comprar papel de dólar a EEUU para poder pagar con él la compra de petróleo, nacía el petrodólar. Para 1975 todos los países productores de petróleo de la OPEP, se habían sumado al tratado y vendían solamente en dólares. Con lo cual EEUU no estaba obligado a crear riqueza material, le bastaba dar a la máquina del dólar y exportar papel a todo el mundo ante una demanda creciente de petróleo. Y por supuesto mandar su ejercito a quien se atreviese a cuestionarlo.

Con la caída de la URSS y la “globalización” este orden económico mundial perverso y antinatural se convirtió en uno de esos axiomas incuestionables sobre los cuales se basa el sistema energético, geopolítico, financiero y económico mundial.

LAS GUERRAS DEL PETRODOLAR

Con la entrada del euro la guerra monetaria se intensificó, y se llevo al campo militar. En el año 2000 Irak comenzó a vender petróleo en euros, y (¿casualidad?) las torres gemelas fueron arrasadas en septiembre de 2001. En 2002, Irak cambió en euros todos sus petrodólares en sus cámaras acorazadas. Algunos meses más tarde, EE.UU. comenzó su invasión de Irak, y las ventas de petróleo volvieron a realizarse en dólares.

En 2006, Irán se atrevió a desobedecer, esto decía el periódico americano Bolpress en agosto de 2006, “Irán ha lanzado un arma mucho más letal que la guerra, una Bolsa que vende su petróleo en euros en lugar de dólares. China, India y otros países ya han indicado que también están muy interesados en la nueva Bolsa Iraní del Petróleo”. A partir del 2006, EEUU ha acusado a Irán de instigar a grupos terroristas como Al-Qaeda en Irak, ha impuesto nuevas sanciones contra sus instituciones e incluso llevó a cabo una redada en la embajada iraní de Irak.

En 2011 el líder libio Muammar al-Gaddafi fue derrocado y asesinado brutalmente tras su decisión vender petróleo en euros e introducir el dinar-oro. En 2014 de forma conjunta Irán, Venezuela y Rusia, inician la política de “desdolarización” . Pero el ataque final comienza en 2017, cuando estos países firman con los BRICS, encabezados por China la venta de petróleo en Yuanes, sustentados por China en un patrón oro (el patrón que rompió Nixon en 1971).

NACIMIENTO DE UN ORDEN FINANCIERO MULTIPOLAR

EEUU respondió con la rápida desestabilización política de Brasil, y de Venezuela (segundo país exportador de petróleo a EEUU) pero ya nada podía contra China y Rusia, y su influencia imparable. En 2018 China, en la Cumbre de Shangai, firmó todos los contratos de futuros de petróleo y gas a 30 años en yuanes-oro, con todos los productores que le han querido vender.

Y todo este desmonte del mundo unipolar del dólar, se está compaginando con el desarrollo desde 2013 de la llamada “Nueva Ruta de la Seda”, el plan chino de inversiones e infraestructuras comerciales más grande jamás planteado. No solo incluye carreteras, rutas ferroviarias, puertos, aeropuertos e infraestructuras de transporte, también incluye normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio electrónico, y todos los países y continentes pueden incluirse, desde el Ártico a América Latina.

EEUU ve como se ha ido hundiendo su sistema monetario y económico llevando a la destrucción progresiva de los “viejos petrodólares” y la bajada brusca de la “demanda de dólares”. La respuesta de Trump ha sido intensificar la guerra comercial-arancelaria, y la desestabilización política. Su estrategia en 2019 arrastraba a las economías reales, hablándose al cierre del año de “desaceleración” y “entrada en recesión” de los grandes países del G-20

Cualquier país prefiere yuanes-oro, que dólar-papel, esto ha hecho que Arabia Saudí comenzará a vender a China en esta moneda. El fin de semana del 6-8 de marzo de 2020 Arabia Saudí ha parado (parece ser con ayuda del espionaje ruso) un intento de Golpe de Estado, organizado por una facción de la propia familia real, y ha acusado a EEUU de ser la instigadora. En sus declaraciones ha dicho que rompe definitivamente con el petrodólar y con el acuerdo de Nixon de 1971, veremos hasta dónde lleva esta declaración.

Los tiburones financieros están saqueando la economía real, hundiendo las bolsas mundiales y comprando con una depreciación total, mientras estamos en confinamiento, y solo nos hablan de COVID-19. El Banco Europeo habla de inyectar 750.000 millones € y EEUU habla de 2 billones $ (ampliables hasta 2,5 billones $) , el FMI por su parte dice que va a sumar 1 billón de $ más; un montante que va a llevar a la deuda pública de los países a unos niveles insostenibles y que volverá a presionar no para recortes, sino para supresión de gran parte del sector público cuando se muestra más necesario que nunca. Es una transfusión urgente y desesperada para la burbuja del dólar que ha estallado y de forma colateral para sus tiburones.

Todo esto mientras nos hablan de pandemias (fortuitas o interesadas), nos aplican la Teoría del Shock, nos quieren habituar a partes militares diarios y nos afirman que es una gran crisis económica que la ha traído de una forma tan veloz el Covid-19, la mayor del último siglo, mayor que la de 1929 nos afirman.

No nos dicen que un nuevo sistema económico está viendo la luz, que el eje económico se ha desplazado y que al hasta ahora “gendarme” del capitalismo depredador solo le queda negociar de igual a igual nuevas reglas para una economía multipolar y más comunal, o seguir parapetado detrás de su armamento. Si analizamos esta realidad económica y recordamos que el COVID-19 atacó a China en el mismo momento de que los estados de la UE estaban planteándose usar la tecnología 5G de la china Huawei, o que la Liga Norte de Italia estaba apoyando al eje Rusia-China en todas las cumbres mundiales, o que Italia había comprado petróleo en petro-yuan; si atamos que la industria armamentística-biológica-farmacológica están fuertemente unidas y necesitan obtener recursos urgentemente con el dólar desintegrándose, si….. nos hacemos preguntas y en verdad buscamos respuestas fuera de los partes militares diarios…. tal vez todo arroje una nueva luz, donde el centro es una lucha de clases de la élite contra el pueblo, que va a ser tan intensa que haya sido necesario hacer previamente este "debilitamiento vírico” y este “ensayo general de control social”.

Desde la consciencia y el conocimiento de un diagnóstico real podremos plantear una vía diferente a este capitalismo depredador, una vía dónde lo social y comunitario autogestionado por una democracia directa ponga la economía al servicio del pueblo y no a los pueblos al servicio de la economía

Nekane Jurado. Licenciada en Economía, en Ciencias Actuariales y Financieras y en Psicología Clínica. Master en Hacienda y Finanzas Públicas